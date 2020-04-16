Санатории Беларуси снижают цены на путевки до 40%

Белорусские здравницы с учетом уменьшения спроса на путевки на апрель, май снижают цены. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, сообщает БелТА.

Ежегодно более 200 тыс. иностранцев отдыхали и лечились в белорусских санаториях. С учетом закрытия границ и отсутствия отдыхающих из-за рубежа собственники белорусских санаториев стараются активизировать работу на внутреннем рынке.

«В этих условиях почти все здравницы приняли меры по снижению цен в пределах от 10% до 40% на путевки в целом или на определенные виды услуг. Система скидок действует всегда, но сейчас эта работа особенно активизирована с учетом массовых отказов и отмены бронирования на апрель, май», — пояснил Геннадий Болбатовский.

При этом он отметил: неделю назад уровень реализации услуг и путевок на внутреннем рынке увеличился по сравнению с началом вспышки коронавируса. «С 19 марта мы начали анализ по каждому учреждению. Свободная реализация увеличилась на 70% среди граждан Беларуси. Поэтому мы надеемся, что в летний период при стабилизации эпидситуации наши граждане будут активно пользоваться услугами санаториев. Тем более что бронирование сейчас идет по более низким ценам с учетом предоставляемых скидок. Массовой отмены бронирования на летний период пока не отмечается», — добавил Геннадий Болбатовский.

Вместе с тем средняя заполняемость по всем санаториям республики на вчерашний день составила около 40%.

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