51% новых случаев коронавируса в Беларуси зарегистрированы в Витебской области

На 16 апреля в Витебской области зафиксировано 1092 случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Днем ранее в Витебске было зафиксировано 848 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки количество пациентов с коронавирусом в Витебской области возросло на 244 человека.

Всего же по стране было 476 новых случаев коронавируса.

Таким образом, 51,2% всех заболевших COVID-19 за последние сутки — из Витебской области.

Напомним, что всего несколько дней назад прирост составлял 300-400 случаев и процент пациентов из Витебской области был существенно ниже.

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