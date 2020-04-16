В Поставском районе обнаружены два случая коронавируса

На этой неделе, по предварительному тестированию, в районе обнаружены два случая коронавируса. Об этом сообщила главный санитарный врач района Светлана Рассеева.

Заболевшие получают лечение в центральной районной больнице. Установлены лица, с которыми они контактировали. Все взяты на учет и находятся на карантине по месту жительства. Если у кого-то из них появятся симптомы острых респираторных инфекций, то анализы на коронавирус будут взяты немедленно.

В условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки очень важно не поддаваться панике, а сконцентрировать внимание на строгом соблюдении требований санитарной службы. Особенное внимание мы обращаем на предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность района. Это УП ЖКХ, РЭС, Поставский участок газоснабжения. Сотрудники этих предприятий должны соблюдать режим ношения масок, мытья рук, кашлевой этикет. Большая ответственность лежит на транспортниках, осуществляющих перевозку людей как на городских, так и на международных маршрутах. Обязательно требуется по несколько раз на день проводить дезобработку салонов. Водители и кондукторы должны работать в масках, принимать деньги и выдавать билеты в перчатках, иметь средства дезинфекции. Неукоснительно должны выполняться меры профилактики на предприятиях торговли. В первую очередь это ношение их работниками масок и перчаток. Во вторую — реализация товара в основном в индивидуальной упаковке, что предохранит его от загрязнения и попадания вирусов. А покупателям в очередях необходимо соблюдать между собой дистанцию в 1,5-2 метра. Во многих торговых точках для этого уже сделаны на полу разметки, пишет газета «Поставский край».

Сотрудниками санслужбы будут постоянно проводиться проверки транспорта, объектов торговли, социальной сферы, учреждений образования на предмет соблюдения противоэпидемического режима.

Очень важно защитить от вирусов детей. Поэтому их приём в детских садах каждое утро начинается с осмотра каждого ребёнка на предмет отсутствия у него температуры и других проявлений респираторно-вирусной инфекции. В садах и школах влажная уборка должна проводиться несколько раз в день с обязательным использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В очередной раз обращаюсь к пожилым людям. Пожалуйста, поберегите себя! Без крайней надобности не выходите из дома, ведь и лекарства, и продукты вам смогут доставить родные или социальные работники, а помолиться вы можете не только в храме, но и дома. Тем более что богослужения транслируются по радио и телевидению. Да и не только пожилым, но и молодёжи, людям среднего возраста рекомендую ограничить в нынешнее тревожное время свои необязательные контакты, если есть возможность — работать на дому, не пользоваться общественным транспортом.

Давайте будем соблюдать не такие уж сложные требования. Это поможет нам сохранить своё здоровье и здоровье своих близких.

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