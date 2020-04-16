Побывать на виртуальных экскурсиях предлагает Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник

Широчайший выбор виртуальных экскурсий и онлайн-проектов подготовили сотрудники Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Новый сервис предоставляет отличную возможность повысить свой образовательный уровень и прикоснуться к прекрасному не выходя из дома.

На сайте заповедника http://polotsk.museum.by создан специальный раздел виртуальных прогулок «Посети музей по СЕТИ!», предлагающий подборку материалов на любой вкус.

Так, страница старейшего из музеев Полоцка – краеведческого – представляет исторический путь самого древнего города Беларуси и раритетные предметы экспозиции, среди которых бивень мамонта, бронзовый и каменный топоры, меч викингов, редкие монеты, древний церковный колокол. К какой эпохе они относятся, как попали в фонды заповедника и какую ценность представляют, можно прочитать в подробных текстовых описаниях или прослушать в звуковых файлах. Причем информация доступна на трех языках – белорусском, русском и английском.

Специальная рубрика рассказывает о жизни Полоцка в годы Первой мировой войны. Серия статей знакомит с краеведами Полотчины, внесшими огромный вклад в исследования истории родного края. Любопытные факты о развитии медицины региона собраны в подборке ко Всемирному дню здоровья, пишет vitvesti.by.

Теме малой родины, как отметила заведующая музеем Ирина Воднева, посвящена серия интереснейших фильмов-портретов о почетных гражданах Полоцка.

Увлекательные программы подготовили для онлайн-посетителей и другие музеи заповедника. Природно-экологический приглашает на виртуальное занятие «Флора Беларуси» и виртуальную фотовыставку Александра и Аллы Эрдман «Крылья Балтики».

Художественная галерея интригует неизвестными фактами об известном белорусском графике Георгии Поплавском, знакомит с экспозицией иконописи и портретной живописи XVIII – XX вв., а также проектом «210 лет со дня рождения Ивана Хруцкого».

Музей истории и архитектуры Софийского собора предлагает прослушать оригинальные записи органных концертов Ксении Погорелой, а Музей белорусского книгопечатания – посетить выставку о людях, посвятивших свою жизнь служению родному слову.

На странице музея Симеона Полоцкого выложены в общий доступ материалы исследований цифровой копии оригинала рукописи выдающегося просветителя, хранящейся в библиотеке университета г. Упсала в Швеции.

Материалы виртуальных путешествий будут постоянно обновляться.

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