СК устанавливает обстоятельства истязания женщины в Миорском районе

Следователи устанавливают обстоятельства истязания женщины в Миорском районе. Об этом сообщила в эфире программы «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» на «Радио Минск» официальный представитель СК Юлия Гончарова.

По предварительным данным, в марте текущего года в одной из деревень местный житель неоднократно в ходе ссор избивал сожительницу руками, ногами и подручными предметами. Женщина в правоохранительные органы не обращалась. В начале апреля с большим количеством синяков потерпевшую увидели соседи, которые обратились в правоохранительные органы.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.154 (истязание) Уголовного кодекса Республики Беларусь и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В текущем году он уже привлекался за аналогичное преступление, совершенное в отношении этой же сожительницы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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