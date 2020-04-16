Белорусская железная дорога вводит новую схему рассадки пассажиров. В купейных вагонах будут размещаться не более двух пассажиров в купе, в плацкартных — не более трех в одном отсеке. В сидячих вагонах в двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном — один пассажир у окна, а другой через место у прохода.

Новая схема рассадки связана с эпидемиологической ситуаций и будет действовать с 15 по 29 апреля.

«Рассадка по новой схеме — временная мера. Она позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения, рекомендованную Министерством здравоохранения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», — сказали в пресс-центре БЖД.

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