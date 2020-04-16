За сутки почти на 30% возросло количество зараженных коронавирусом в Витебской области

На 16 апреля в Витебской области зафикцировано 1092 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Владимир Караник.

— В Витебской области на сегодняшний день выявлено 1092 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из положительных моментов мы видим в регионе существенное снижение темпов прироста пациентов, страдающих пневмониями. Ситуация с острыми респираторными инфекциями также идет на спад, — цитирует слова министра здравоохранения Владимира Караника БелТА.

По словам Владимира Караника, в настоящее время сохраняется тенденция по приросту числа заболевших на уровне 500 человек в сутки, сообщает ОНТ.

Таким образом, почти половина заболевших COVID-19 за последние сутки — из Витебской области.

Напомним, что всего несколько дней назад прирост составлял 300-400 случаев.

Исходя из этих данных, число зараженных коронавирусом в Витебской области за одни лишь сутки возросло почти на 30%, с 848 до 1092 человек. О том, что делается для исправления ситуации на Витебщине сегодня говорила Наталья Кочанова.

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