Три пациентки с COVID-19 родили клинически здоровых младенцев. Об этом сообщил завотделением 6-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Никитин.

По его словам, двое новорожденных появились на свет в 6-й больнице накануне. И сегодня клиника сообщает еще об одном радостном рождении.

Как отмечает завотделением, мамы и младенцы чувствуют себя хорошо, ждут результатов ПЦР. Врачи отмечают, что заражение новорожденных — явление крайне редкое.

«Ведение родов не отличается у женщин с инфекцией COVID от других пациентов. То есть мы проводим и кесарево сечение по показаниям, они могут рожать и самостоятельным путем. У нас родили три женщины, у нас три новорожденных. Часть женщин была прооперирована, часть родила естественным путем. Пациентки чувствуют себя хорошо, дети клинически здоровы, ждут результатов ПЦР», — сообщил Дмитрий Никитин.

Отметим, 6-ая городская клиническая больница одной из первых была перепрофелирована для принятия пациентов с COVID-19, сообщается на сайте белорусского телевидения tvr.by.

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