Доходы бюджета Витебской области в I квартале выросли на 22,8%

В консолидированный бюджет Витебской области в январе — марте 2020 года поступило более Br441 млн доходов, контролируемых налоговыми органами. Это в сопоставимых ценах на 22,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-центре областной налоговой инспекции, пишет БелТА.

Дополнительные поступления консолидированного бюджета области превысили Br82 млн, в том числе доходы местного бюджета увеличились на Br8,5 млн, или на 2,5%.

Более 70% доходной части бюджета сформировано за счет четырех основных источников. Удельный вес подоходного налога составил почти 30% в общей сумме платежей, а объем его поступлений вырос более чем на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За счет акцизов сформировано 25% доходов бюджета, темп роста этого доходного источника составил почти 158%. Сумма поступившего налога на добавленную стоимость увеличилась в 3,5 раза, на НДС приходится 17,2% доходов. Удельный вес налога на недвижимость составил 5,5%, а объем поступлений сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Юридические лица сформировали около 95% доходов консолидированного бюджета, на долю индивидуальных предпринимателей приходится 2,6%, физических лиц — около 2,5% платежей.

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