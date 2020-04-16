Более 96% вывозимых с территории ЕАЭС товаров оформляется Витебской таможней менее чем за 5 минут

Менее чем за 5 минут оформлялись более 96% экспортируемых с таможенной территории ЕАЭС в регионе деятельности таможни партий товаров в 1 квартале 2020 года. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в Витебской таможне.

Предпринимаемые таможней меры и упрощения для субъектов хозяйствования по сокращению сроков выпуска товаров дают положительные результаты. Для сравнения в 1 квартале 2019 года доля экспортируемых с таможенной территории ЕАЭС партий товаров, оформленных менее чем за 5 минут, составила 86%. Кроме того, 35% вывозимых товаров выпускается автоматически, то есть без участия должностного лица таможни.

Сокращение сроков выпуска товаров позволяет, в свою очередь, сократить затраты субъектов внешнеэкономической деятельности в и создать более комфортные условия для ведения бизнеса.

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