В Минздраве сообщили, может ли бессимптомный коронавирус привести к смерти

Может ли протекающее бессимптомно заболевание COVID-19, при котором не повышается температура, привести к летальному исходу? Данный вопрос был задан журналистами представителям Минздрава Беларуси во время трансляции на YouTube-канале Национального пресс-центра.

В Минздраве сообщили, может ли бессимптомный коронавирус привести к смерти

Начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев. Фото: БелТА

Начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев сообщил, что бессимптомное течение болезни, то есть отсутствие каких-либо симптомов, не является отклонением от нормы. Фактически это является не болезнью, а носительством вируса.

Поскольку отклонений от нормы и самой болезни нет, о том, что такое состояние может привести к смертельному исходу, речи также быть не может, сообщил представитель Минздрава.

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