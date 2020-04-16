Кочанова рассказала что делается для стабилизации ситуации в Витебской области, где заболеваемость более высокая

Витебской области уделяется самое пристальное внимание, заболеваемость здесь более высокая, чем в других регионах и областных центрах. Об этом заявила перед встречей с витебскими медиками председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает БелТА. Она сообщила, что вопросы обеспечения медиков всем необходимым актуальны для каждой области.

«Витебской области уделяется самое пристальное внимание. Заболеваемость здесь более высокая, чем в других регионах и областных центрах, — сообщила Наталья Кочанова. — Все меры по обеспечению средствами индивидуальной защиты, лекарствами, по защите медицинских работников, от которых зависит очень многое, предпринимаются. Эти задачи поставлены Президентом».

Председатель Совета Республики подчеркнула важность встречи с медиками, которые работают с больными и находятся на передовой. «Важно честно и откровенно поговорить, чтобы из первых уст узнать, какие есть вопросы, что нужно решать и какую помощь оказывать для стабилизации ситуации. По итогам встречи будем видеть, где нужно подставить плечо. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет улучшаться и по Витебской области, и по Минску«, — сказала Наталья Кочанова.

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