Кочанова рассказала что делается для стабилизации ситуации в Витебской области, где заболеваемость более высокая

Витебской области уделяется самое пристальное внимание, заболеваемость здесь более высокая, чем в других регионах и областных центрах. Об этом заявила перед встречей с витебскими медиками председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает БелТА. Она сообщила, что вопросы обеспечения медиков всем необходимым актуальны для каждой области.

Наталья Кочанова

Наталья Кочанова. Фото: БелТА

«Витебской области уделяется самое пристальное внимание. Заболеваемость здесь более высокая, чем в других регионах и областных центрах, — сообщила Наталья Кочанова. — Все меры по обеспечению средствами индивидуальной защиты, лекарствами, по защите медицинских работников, от которых зависит очень многое, предпринимаются. Эти задачи поставлены Президентом».

Председатель Совета Республики подчеркнула важность встречи с медиками, которые работают с больными и находятся на передовой. «Важно честно и откровенно поговорить, чтобы из первых уст узнать, какие есть вопросы, что нужно решать и какую помощь оказывать для стабилизации ситуации. По итогам встречи будем видеть, где нужно подставить плечо. Надеемся, что в ближайшее время ситуация будет улучшаться и по Витебской области, и по Минску«, — сказала Наталья Кочанова.

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