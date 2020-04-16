Квест — сделай флюорографию в поликлинике на Маргелова 2.

Повышенная температура ночью… Раньше я бы отлежалась да и все. Но сейчас же страшно!

Моя участковая поликлиника новенькая и красивая, она расположена в Витебске, по Маргелова, 2.

Врача вызвала через сервис сайта поликлиники примерно в 11:00. Пришла девушка в 19:00, послушала, посмотрела горло и выдала мне «лечебную рекомендацию» (теперь мы знаем как называется прописанная Минздравом процедура). Это стандартный набор лекарств против ОРВИ сезона «Весна 2020».

Врач сказала, что снимок нужен 100%. Пришлось идти.

Вход отдельный, попадаешь только в крыло с рентген-кабинетами. Работает один рентген-кабинет и один кабинет флюорографии.

Советская привычка стоять в очереди жива. Коридор свободен, но мы же в масках, значит будем стоять рядом с кабинетом. Ожидала час, с учетом 20-минутного перерыва в работе кабинета.

Мужчина в желтой куртке, наверное, был самым больным, поэтому проскочил вне очереди. Чем вызвал оживление присутствующих.

Мне сказали, что снимок будет готов в понедельник. Если что, мне позвонит участковый.

Это вторая часть коридора. Как раз пришли производить дезинфекцию кабинетов. В обеденный перерыв помоют коридор.

В фойе центрального входа измеряют температуру. Если она есть, значит входить придется с другой стороны. Предусмотрено 2 входа для пациентов с симптомами ОРВИ.

Сегодня холодно и мокро. Под дождем и на ветру ожидали своей очереди 4 человека.

На сайте поликлиники http://www.vgcp.by указано, что вас могут проконсультировать, а так же выписать лекарства по телефону. Я звонила, но телефон моего отделения не отвечал.

Благо, недавно появился новый сервис онлайн тестирования на коронавирус https://sensmd.com.

Я проверила как он работает. С температурой 38, болью в горле и тревожностью мой результат:

«Вы находитесь в средней группе риска на основании введенных вами симптомов и предоставленных анкетных данных. Нет необходимости в экстренной медицинской помощи.

Рекомендуем связаться с вашим лечащим врачом для получения консультации по телефону .

. Проходите диагностику и фиксируйте своим симптомы каждый день.

Рекомендуем обязательную самоизоляцию .

. По возможности постарайтесь ограничить контакты с родными и близкими.

Рассмотрите возможность симптоматического лечения.

Обязательно регулярно мойте руки, избегайте общественных мест, а при их посещении используйте защитные маски.

Советуем ознакомиться с рекомендациями Минздрава.

Важно: заболевание может протекать бессимптомно или с незначительными проявлениями, поэтому постарайтесь по возможности избегать контактов с людьми, находящимися в группе риска (пожилые, люди с хроническими заболеваниями)».

У дочки с насморком и тревожностью сервис выдал такой же результат.

Крепкого вам здоровья!!!