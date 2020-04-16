Заболевших COVID-19 с начала эпидемии 4204. Плюс 476 за сутки. Умерли 40 человек

В Беларуси 4204 случая коронавируса, сообщает телеграм-канал Минздрава.



По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4204 человека с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 пациентов.

По данным на 15 апреля, напомним, было зафиксировано 3728 случаев коронавируса, умерли 36 человек. За сутки — 476 новых случаев.

Рост количества заболевших Минздрав связывает с тем, что стали проводить больше тестов. В Беларуси уже проведены более 81 тыс тестов на COVID-19. Для проведения тестирования задействованы 24 лаборатории, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах. По прогнозу замминистра здравоохранения Елены Богдан, ситуация с регистрацией от 300 до 400 случаев COVID-19 в сутки в Беларуси продлится еще две-три недели.

Специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны. Именно поэтому ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску, пишет tut.by.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.



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