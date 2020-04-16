Лукашенко сказал, кто попадет под амнистию

Александра Лукашенко сегодня собрал совещания по вопросам амнистии. Она будет проведена в этом году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Беларуси рассмотрел проект закона об амнистии и высказался по этому поводу.

Он подчеркнул, что амнистия должна распространяться только на людей, которые не представляют опасности для общества и государства, сообщает пресс-служба главы государства.

Амнистия затронет осужденных по антинаркотической статье УК, в частности, на один год будет сокращен срок наказания несовершеннолетним распространителям наркотиков.

«В нынешнем году такой перечень расширен. В него включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что осужденных по наркопреступления по амнистии будут выпускать на поруки.

Однако, не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам наркотиков, которые позарились на легкие деньги, отметил Лукашенко.

Он поручил выработать четкие критерии, которые будут приниматься при рассмотрении дел об амнистии.

Президент напомнил, что окончательные решения по амнистии будет принимать он, однако ответственность за будут нести чиновники.

«Надо понимать, что это не разгрузка мест заключения. Нам нечего разгружаться. У нас к уровню советских времен в два-три раза сократилась численность заключенных. Тем более мы не должны идти на поводу стихийно созданных групп наподобие «Матерей 328», — сказал он.

Президент будет принимать лично решения, касающиеся судьбы коррупционеров.

«По коррупционерам отдельный список мне на стол. А то мы повыпускаем друзей и родственников некоторых чиновников. Я внимательно посмотрю, за какие преступления они осуждены и стоит ли вообще, не то что отпускать, а сокращать им срок», — сказал Александр Лукашенко, заявил Александр Лукашенко.

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