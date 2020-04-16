Fox News: «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник Института вирусологии в Ухани

Первый заразившийся новым типом коронавируса работал в Институте вирусологии в Ухани. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на свои источники, которые «знакомы с деталями действий правительства Китая».

В сообщении говорится, что сотрудник Института вирусологии заразился от летучей мыши и стал переносчиком COVID-19. При этом версия создания вируса в качестве биологического оружия отрицается. Неназванный эксперт говорит, что Китай намеревается превзойти США в возможностях обнаружения вирусов и борьбы с ними, поэтому ведет экспериментальные работы.

Fox News задал президенту США Дональду Трампу вопрос об искусственном происхождении коронавируса на пресс-брифинге. «Мы проводим очень тщательное изучение этой ужасной ситуации», — ответил президент США.

У уроженца Глубокого в Витебске обнаружили коронавирус

В теплицах в Витебской области начали выращивать бананы

Как в эти дни работает Витебская городская станция скорой медицинской помощи

«Вирус каждые 20 минут удваивает свою массу». Профессор кафедры фтизиопульмонологии на пальцах рассказал что из себя представляет коронавирус и насколько он опасен

Автобусный парк Витебска отменяет рейсы из-за коронавируса

В Оршанском районе всплеск заболеваемости коронавирусом — 40 случаев