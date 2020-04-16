Как в эти дни работает Витебская городская станция скорой медицинской помощи

— Нагрузка на скорую помощь в этот период большая, — говорит главный врач станции Виктор Гомонов. — Нас спасает то, что в конце прошлого года существенно обновили автомобильный парк, поэтому техника выдерживает. Выдерживают повышенные нагрузки и люди, хотя, к сожалению, есть заболевшие. Спасибо сотрудникам, что работают, когда надо, и сутками. Под стать медикам наши водители, от которых тоже многое зависит. Так что ритм напряженный, но не скажу, что это какой-то авральный режим.

Никакие дополнительные силы станции на этот период привлекать не пришлось. Работают, как обычно, 34 бригады. В среднем каждая обслуживает до 14 вызовов в смену. Но за счет того, что уменьшилось количество обращений от хронически больных пациентов, перераспределяют силы на новые функции. Если четко выполнять назначения своего лечащего врача, подчеркнул собеседник, то пациентам с повышенным артериальным давлением, астмой и другими болезнями на «скорую» не понадобится обращаться так часто, как это у нас порой бывает. Наиболее распространенными симптомами в этот период стали высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, пишет издание «Витьбичи».

Свою роль, подчеркнул Виктор Гомонов, играет и четкая работа диспетчеров. Действуя по заданному алгоритму, они выясняют у позвонившего все необходимые сведения и грамотно распределяют бригады. А те, в свою очередь, четко знают разработанную марш­рутизацию госпитализации: в какое из перепрофилированных учреждений везти того или иного человека в зависимости от его диа­гноза, контакта с COVID-положительным пациентом и так далее. Всеми этими и другими деталями организации работы станции скорой помощи на прошлой неделе интересовались посетившие ее эксперты ВОЗ. Все рассказали, показали, и дополнительных во­просов у них почти не было.

Хорошо, что число экстренных вызовов по поводу ДТП, травм, несчастных случаев в этот период не увеличилось.

— Но, к сожалению, инфаркты и инсульты, отравления никто не отменял, — сказала врач бригады интенсивной терапии Лариса Храповицкая, которая с коллегами фельдшером Максимом Божковым и санитаром Александром Титовым только что вернулась с вызова. — Порой при повышенной температуре тела учащается сердцебиение, и человек воспринимает это как нарушение сердечного ритма. На самом деле это респираторное заболевание. Пациенты, как, впрочем, и всегда, ведут себя по-разному даже в психологическом плане. Некоторые не вызывают врача, пока не станет совсем плохо, чем утяжеляют состояние, а другие с порога требуют исключить у них коронавирусную инфекцию.

Первостепенное внимание на станции уделяют безопасности сотрудников. Средства индивидуальной защиты здесь всегда есть и были на момент ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и регионе, но, конечно же, не в таком количестве, как требовалось. Сразу стали приобретать их, включая так называемые противочумные костюмы для выезда к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Для этого определено пять бригад. У остальных экипировка облегченная: защитные одноразовые халаты, перчатки, маска, шапочка. Водитель, который отделен от салона, пользуется маской. «Наши медработники сегодня защищены и всем необходимым обеспечены, — заверил главный врач. — Поставка идет ежесуточно».

В нынешних условиях медикам не лишней будет любая возможная помощь. На днях подписан договор с концерном «Белнефтехим», по которому машины «скорой» смогут заправляться топливом бесплатно. На уровне города решают вопрос обеспечения горячим питанием всех тех, кто сегодня ни минуты не должен тратить на бытовые мелочи, а все силы направить на спасение людей.

У уроженца Глубокого в Витебске обнаружили коронавирус

В теплицах в Витебской области начали выращивать бананы

В Миорском районе женщина несколько дней жила на чужой даче, а потому её обокрала

«Вирус каждые 20 минут удваивает свою массу». Профессор кафедры фтизиопульмонологии на пальцах рассказал что из себя представляет коронавирус и насколько он опасен