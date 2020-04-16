В Миорском районе женщина несколько дней жила на чужой даче, а потому её обокрала

Оставляя на зиму дачу в Миорском районе, житель Новополоцка и подумать не мог, что в ней без кто-то поселится. Но произошло именно так. Незваный гость умудрился еще и вынести из жилища все, что представляло хоть какую-то ценность. В результате дачнику был причинен ущерб на сумму почти в 2000 рублей. Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Пострадавший обратился за помощью к правоохранителям. Сотрудники уголовного розыска вскоре установили личность временного хозяина дачи. Вернее – хозяйки. Выяснилось, что на преступление решилась ранее судимая жительница района 1976 года рождения. Выйдя из мест лишения свободы, она решила временно пожить в чужом доме на лоне природы. Сельчанка вырвала входную дверь и стала налаживать свой быт. Спустя примерно неделю такая жизнь ей наскучила, и женщина покинула чужой дом, прихватив с собой вещи настоящих хозяев. Следователями в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

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