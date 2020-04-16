Оранжевый уровень опасности сохранится 16 апреля из-за ветра

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 апреля из-за сильного ветра, в том числе по Витебской области. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии.
Днем на большей части территории страны ожидается усиление ветра до 15-22 м/с.
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