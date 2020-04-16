Автобусный парк Витебска отменяет рейсы из-за коронавируса

В связи со сложившейся пандемиологической ситуацией и на основании уменьшения пассажиропотока филиал «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщает о временном приостановлении рейсов. Об этом сообщили в автобусном парке.
Отменены следующие маршруты:
16.04.2020 г. по маршрутам:
«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45
«Витебск – д/о Крупенино» с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00 и 12.00
«Витебск – Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25
«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05
«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25
«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45
«Витебск – Островские» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.15
«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.35
«Витебск – Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.25
«Витебск – Кабище» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35
«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25
17.04.2020 г. в пригородном направлении не будут выполняться рейсы:
Волосово с отправлением от АВ г. Витебска в 11.05
Городок с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45
Козьяны ч-з Кузнецово с отправлением от АВ г. Витебска в 18.10
Котово ч-з Жебентяи с отправлением от АВ г. Витебска в 18.40
Островнос отправлением от АВ г. Витебска в 8.00
Сеннос отправлением от АВ г. Витебска в 17.05
Сокольникис отправлением от АВ г. Витебска в 14.25
Старое Село с отправлением от АВ г. Витебска в 13.25 и 14.35
Городок ч-з Турбазу с отправлением от АВ г. Витебска в 17.50
Д/о Крупенино с отправлением от АВ г. Витебска в 12.00
Зароново с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00
Лиозно с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45
Лосвидо с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25
Мазолово с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45
Островские с отправлением от АВ г. Витебска в 14.315
Скрыдлево с отправлением от АВ г. Витебска в 8.40
Октябрьским РОВД Витебска разыскивается мужчина, который ушёл из дома
У уроженца Глубокого в Витебске обнаружили коронавирус
Традиции и запреты Страстной недели: чистый четверг, страстная пятница, страстная суббота, Пасха
В теплицах в Витебской области начали выращивать бананы
«Вирус каждые 20 минут удваивает свою массу». Профессор кафедры фтизиопульмонологии на пальцах рассказал что из себя представляет коронавирус и насколько он опасен
В Минске решили окончательно избавиться от коронавируса — смыть в канализацию