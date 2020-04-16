Автобусный парк Витебска отменяет рейсы из-за коронавируса

В связи со сложившейся пандемиологической ситуацией и на основании уменьшения пассажиропотока филиал «Автобусный парк №1 г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщает о временном приостановлении рейсов. Об этом сообщили в автобусном парке.

Отменены следующие маршруты:

16.04.2020 г. по маршрутам:

«Витебск – Городок» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45

«Витебск – д/о Крупенино» с отправлением от АВ г. Витебска в 8.00 и 12.00

«Витебск – Лосвидо» с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

«Витебск – Чашники» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.05

«Витебск – Яновичи» с отправлением от АВ г. Витебска в 18.25

«Витебск – Мазолово» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45

«Витебск – Островские» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.15

«Витебск – Старое Село» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.35

«Витебск – Барвин Перевоз» с отправлением от АВ г. Витебска в 9.45 и 15.25

«Витебск – Кабище» с отправлением от АВ г. Витебска в 10.35

«Витебск – Сокольники» с отправлением от АВ г. Витебска в 14.25

17.04.2020 г. в пригородном направлении не будут выполняться рейсы:

Волосово с отправлением от АВ г. Витебска в 11.05

Городок с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45

Козьяны ч-з Кузнецово с отправлением от АВ г. Витебска в 18.10

Котово ч-з Жебентяи с отправлением от АВ г. Витебска в 18.40

Островнос отправлением от АВ г. Витебска в 8.00

Сеннос отправлением от АВ г. Витебска в 17.05

Сокольникис отправлением от АВ г. Витебска в 14.25

Старое Село с отправлением от АВ г. Витебска в 13.25 и 14.35

Городок ч-з Турбазу с отправлением от АВ г. Витебска в 17.50

Д/о Крупенино с отправлением от АВ г. Витебска в 12.00

Зароново с отправлением от АВ г. Витебска в 18.00

Лиозно с отправлением от АВ г. Витебска в 14.45

Лосвидо с отправлением от АВ г. Витебска в 7.30 и 16.25

Мазолово с отправлением от АВ г. Витебска в 10.45

Островские с отправлением от АВ г. Витебска в 14.315

Скрыдлево с отправлением от АВ г. Витебска в 8.40

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