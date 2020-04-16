Глава крупнейшего онлайн-гипермаркета разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день на $6,4 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Такие данные приводит на своем сайте журнал Forbes.

Глава крупнейшего онлайн-гипермаркета разбогател за день на $6,4 млрд

Глава компании Amazon Джефф Безос, Фото: REUTERS/Joshua Roberts

По его данным, 14 апреля к закрытию торгов на фондовой бирже Нью-Йоркска стоимость акций Amazon выросла на 5,3% и составила рекордные $2 238 за штуку.

Таким образом, состояние Безоса на сегодняшний день составляет $138 млрд.

Октябрьским РОВД Витебска разыскивается мужчина, который ушёл из дома

В теплицах в Витебской области начали выращивать бананы

У уроженца Глубокого в Витебске обнаружили коронавирус

Как заражались медицинские работники рассказал глава Витебского облздрава

«Хочу узнать, есть у меня что-то или нет». Как Витебск стоит в очереди на мазки на коронавирус

Как в Витебской области продолжают борьбу с COVID-19? Итоги заседания областного штаба

Традиции и запреты Страстной недели: чистый четверг, страстная пятница, страстная суббота, Пасха

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Читайте также

Добавить комментарий