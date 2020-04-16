Глава крупнейшего онлайн-гипермаркета разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день на $6,4 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании. Такие данные приводит на своем сайте журнал Forbes.

По его данным, 14 апреля к закрытию торгов на фондовой бирже Нью-Йоркска стоимость акций Amazon выросла на 5,3% и составила рекордные $2 238 за штуку.

Таким образом, состояние Безоса на сегодняшний день составляет $138 млрд.

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