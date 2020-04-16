За сутки в двух точках Полоцкого района обнаружено 45 снарядов и 15 минометных времен войны

В Полоцком районе саперно-пиротехническая группа войсковой части 5530 вчера дважды выезжала по заявкам об обнаружении взрывоопасных предметов.

Первый вызов поступил из деревни Дретунь. Работник лесхоза сообщил в милицию о том, что нашел в лесу боеприпас.

Саперно-пиротехническая группа во главе с капитаном Алексеем Островским оперативно прибыла на место и приступила к обследованию территории. Военнослужащие внутренних войск обнаружили 45 артиллерийских снарядов и 15 минометных мин немецкого производства.

Следующим пунктом работы саперов стал агрогородок Захарничи. Там при проведении сельхозработ тракторист на поле заметил похожий на боеприпас предмет. Им оказалась немецкая минометная мина времен войны.

Весь взрывоопасный арсенал военнослужащие уничтожили на полигоне.

МВД напоминает, что при обнаружении боеприпасов какие-либо самостоятельные манипуляции с ними запрещены. О находке нужно незамедлительно сообщать в милицию!

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