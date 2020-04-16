Бесплатный сервис для онлайн-диагностики симптомов коронавируса создали в Беларуси

Белорусская компания Grin IT запустила бесплатный онлайн-сервис sensmd.com, который может определять вероятность заражения COVID-19, «Витебскому Курьеру» рассказали в пресс-службе ПВТ.

Среди функций сервиса, такие полезные инструменты как счетчик случаев заражения/излечения в Беларуси согласно данным Института Хопкинса, отправить данные своему врачу, система напоминаний о ежедневной диагностике и другие.

Sens MD позволяет регулярно в домашних условиях проводить мониторинг симптомов, а также получать рекомендации по дальнейшим действиям. Система разрабатывается при участии белорусских врачей, активно работающих с пациентами с COVID-19.

Как отмечают авторы проекта, сервис позволит снизить нагрузку на учреждения здравоохранения, посоветовав людям с легкими и не угрожающими жизни симптомами не идти сразу в больницу, а сидеть дома и отслеживать симптомы. Разработчики отмечают, что «отнесение пациентов в группу риска является условным и может быть крайне неточным. Рекомендации приложения нельзя рассматривать как медицинские заключения».

Как отметили в ПВТ, Sens MD — это первый локализованный в Беларуси и созданный вместе с инфекционистами и врачами сервис для онлайн-диагностики. В отличии от существующих в мире трекеров сервис создан для регулярного использования (диагностика и отслеживание симптомов) с возможностью отслеживать развитие симптомов во времени. Пока работает базовая версия продукта в десктопном режиме. Мобильная версия с расширенным функционалом выйдет в ближайшее время.

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