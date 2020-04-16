Традиции и запреты Страстной недели: чистый четверг, страстная пятница, страстная суббота, Пасха

Сегодня, 16 апреля, один из главных дней Страстной недели – Чистый четверг. Почему он получил такое название? Именно в четверг Иисус Христос собрал своих учеников на Тайную вечерю, разделил между ними хлеб и вино, а перед тем, как приступить к трапезе, омыл всем апостолам ноги. Этим сын Божий продемонстрировал смирение и человеколюбие.

Страстная пятница, которая в этом году выпадает на 17 апреля. Самый строгий день и одновременно скорбный день Страстной недели, ведь именно в пятницу верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа и его смерти на кресте. Поэтому верующий христианин должен провести Страстную пятницу в молитвах и скорби. Что нельзя делать в этот день?

Страстная суббота, 18 апреля, которую еще называют Великой или Красильной. Страстная суббота – это особенный особенный для каждого верующего человека, ведь он предшествует светлому празднику Пасхе.

Пасха – главный праздник для верующих. Православная Пасха празднуется в 2020 году 19 апреля. К этому времени заканчивается Великий пост и христиане празднуют Воскресение Христово. Пасха: что можно делать в этот день.

Многие белорусы пойдут в церковь, чтобы послушать службу и освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и необходимо знать, что некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется.

Выпекание куличей – а их обычно хозяйки пекут в большом количестве, на всю семью, и чтобы дарить родственникам – занятие ответственное и вдохновляющее, оно наполняет дом духом предстоящего праздника Христова Воскресения и радостной атмосферой. Вот несколько простых рецептов выпекания Пасхи. Как просто приготовить пасхальный кулич своими силами, смотрите простой пошаговый рецепт. Что по традиции можно делать на Пасху, а от чего лучше воздержаться, читайте также здесь.

До светлого праздника Пасхи остаются считанные дни. Если хозяйки в чистый четверг озабочены тем, как успеть убрать в доме, помыть окна и перестирать шторы, то детям это неинтересно. Малыши ждут, пока мамы позовут их вместе печь праздничные куличи и украшать пасхальные яйца.

Ручная работа на пике популярности: в мире, где стало слишком много ширпотреба, hand-made оставляет нам надежду на оригинальность. Кто-то любит его за душевность, кто-то — за индивидуальный подход, другой выберет ручную работу тогда, когда устанет от однообразия. Предлагаем вам посмотреть, чем удивляют нас ремесленники к Пасхе.