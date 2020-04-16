В Минске решили окончательно избавиться от коронавируса — смыть в канализацию

В Минске решено бороться с коронавирусом необычным способом. Его уничтожают тотально, прямо в его «логове», при помощи поливальных машин и антисептика. Ранее этот метод опробовали в Витебске. Впервые решение поливать асфальт было принято 7 апреля в Витебском облисполкоме, на заседании областного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Тогда в ходе заседания коммунальным службам было поручено в связи с повышением температуры воздуха организовать полив улиц и остановочных пунктов водой, чтобы сбивать пыль и препятствовать возможной передаче вируса.

Теперь идею переняли в столице, надо полагать, по причине эффективности метода.

Ежедневно с 22:00 вечера и до 7:30 утра спецтехника проводит дезинфекцию тротуаров и дорог Минска. Обрабатывают раствором каждую улицу минимум 2 раза. Всего по городу задействовано 127 таких машин. Об этом сегодня сообщает в Минздрав Беларуси.

Битву за чистоту снимает государственный телеканал, чтобы отчитаться перед населением о проделанной работе. Можно гордиться!

Жаль только, что в аптеках сложно найти простые антисептики для рук. Надо понимать, что в приоритете сейчас дороги.

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