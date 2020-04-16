Музыкальный онлайн-марафон «Добро» в поддержку белорусских медиков

16 апреля с 10:00 до 20:00 стартует музыкальный благотворительный онлайн-марафон «Добро» в поддержку перечислений для закупки и производства средств защиты для белорусских медиков: лицевых щитков, специализированных масок с фильтрами, защитных костюмов.

«Мы не можем игнорировать трудности, с которыми ежедневно сталкиваются наши врачи. Они ведь рискуют каждый день, заботясь о нас с вами. У них тоже есть семьи и люди, которые каждый вечер ждут их домой здоровыми. Поэтому так важно помогать здесь и сейчас, чтобы наши врачи могли легко и спокойно дышать, ради нас, ради своей семьи. Надеемся, что наша добрая акция не останется незамеченной и мы все сделаем одно большое и важное дело – поможем нашим врачам в борьбе с COVID-19» — прокомментировал Денис Елизаров, заместитель директора по маркетингу Xiaomi Беларусь.

К благотворительной акции Нового радио и Xiaomi присоединятся Аня Шаркунова, VAL, Макс Лоренс, Nuteki, UZARI, Litesound, Дима Каминский, HOMIE, ARSI, КейСи, Parade of Planets, Егор Канн, Mikita, SOBOL, Lima Osta, Кирилл Гуд, Vassel&Rooby, DJ MIKIS и другие.

Трансляция будет доступна: на сайте dobrolive.by, youtube-канале Xiaomi Belarus , в социальной сети Вконтакте Xiaomi Беларусь комьюнити , Instagram @xiaomibelarus и twitch dobrolive_by.

10 часов музыки в это непростое время, чтобы каждый из нас мог поддержать тех, кто спасает жизни во время эпидемии коронавируса!

«Новое радио каждый день на связи со своими слушателями: мы точно знаем, что их беспокоит, о чем они думают, как живут. Сегодня каждый, кто не хочет быть в стороне, помогает, как может. Марафон – это наше со слушателями общее желание быть полезными, это форма, которая дает нам возможность помогать» – рассказал Олег Лихорад, программный директор радиостанции.

Перечисления можно сделать следующим образом:

Через USSD-запрос при поддержке фонда «Добра»:

МТС *227*27# (после отправки во всплывающем окне вписать «1», спишется с лицевого счета абонента 2.04 рубля);

А1 *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать сумму 2 рубля; спишется 2.00 рубля);

life:) *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать 2 рубля; спишется 2,09 рубля).

ЕРИП/мобильный банк: с карт физических лиц, резидентов РБ (путь: благотворительность, общественные объединения -> Прочие общественные объединения -> Добра Местный фонд -> Пожертвование) либо по коду услуги 4483121

Для юридических лиц по телефону +37529 500 88 00 или email: [email protected]

(для заключения договора напрямую с «Минский Хакерспейс»).

Фонд «Добра» гарантирует отправить 100% поступивших перечислений адресно на закупку материалов и производство средств защиты для медиков, после чего они будут доставлены волонтерами в белорусские больницы.

Добро – то, что вы можете делать прямо сейчас, в реальном времени и в реальной ситуации. Каждый из нас может в меру своих возможностей поддержать врачей, ведь им сейчас труднее всего.

Ивент-партнер марафона «4 Измерение»

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