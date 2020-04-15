В Оршанском районе всплеск заболеваемости коронавирусом — 40 случаев

На 15 апреля 2020 года в Оршанском районе зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщили в Оршанском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

– Большинство новых случаев – это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней, – рассказал главный санитарный врач региона Сергей Белый. – У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели и выписаны 2 человека. Проведено более 600 тестов на коронавирусную инфекцию. После получения повторного отрицательного результата на COVID-19 и отсутствия клинических проявлений заболевания сняты с медицинского наблюдения 86 человек, — цитирует главного санитарного врача «Аршанскай газеце».

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