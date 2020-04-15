Когда придет настоящая весна в Витебск?

16 апреля облачно с прояснениями. Временами осадки, в основном дождь. Ветер западный, 5–10, ночью по западу, утром и днем на большей части территории области порывы до 17–25 м/с. Температура воздуха ночью 0 — плюс 5, днем плюс 8–13 градусов (в Витебске ночью 0 — плюс 2, днем плюс 8–10 градусов).

17 апреля облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, 6–11, порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью минус 3 — плюс 2, днем плюс 6–11 градусов.

18 апреля ночью кратковременный мокрый снег. Ветер северо­-западный, 5–10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 4 — плюс 1, днем плюс 4–9 градусов.

16 апреля восход солнца 5.57. Заход 20.02. Долгота дня 14.05. Последняя четверть Луны 15 апреля, сообщают «Витьбичи».

«Хочу узнать, есть у меня что-то или нет». Как Витебск стоит в очереди на мазки на коронавирус