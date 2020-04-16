Таможня зафиксировала 282 нарушения транзитными перевозчиками введенных из-за COVID-19 требований

Таможенные органы зафиксировали 282 факта нарушения водителями фур требований к транзитным перевозчикам, введенных из-за COVID-19, сообщили в Государственном таможенном комитете, пишет БелТА.

«Если еще два дня назад было около 150 фактов нарушений, то сейчас их уже 282. В основном водители не соблюдают места стоянок и сроки. Это статистика таможенных органов. Также аналогичные нарушения выявляют сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства транспорта и коммуникаций», — пояснили в ГТК.

Например, один из водителей по пути из Германии и Польши в Россию вместо того, чтобы остановиться в специально отведенном месте, припарковал грузовик вдоль дороги напротив своего дома в Гродно, а сам пошел к семье.

Два гродненца, которые везли товары из России в Польшу, оставили свои грузовики на непредусмотренной для этого заправке и пошли к себе домой.

«Еще один водитель из Витебска, который следовал из Латвии в Россию, припарковал большегруз в одном из жилых микрорайонов, чтобы посетить якобы шиномонтаж, а между делом зайти домой, потому что живет через дорогу, — привели пример в таможне. — Зафиксирован случай, когда водителя вызвали в таможню для выяснения обстоятельств нарушения законодательства, а он приехал с супругой и малолетними детьми, хотя только на днях побывал в странах Западной Европы».

В ГТК напомнили, что в белорусских пунктах пропуска сотрудники таможенных органов раздают памятки с информацией о местах для стоянок, заправки, приемах пищи и других необходимых в пути следования пунктах. Также в адрес перевозчиков, водители которых допустили нарушение законодательства, направляются письма-уведомления.

«Если осознанность к водителям не придет, мы будем вынуждены пойти на применение к перевозчикам-нарушителям дополнительных мер обеспечения соблюдения установленных правил, в том числе таможенного сопровождения транспортных средств, следующих транзитом по территории Беларуси. Кроме того, Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено, что таможенные органы вправе вести опосредованное наблюдение за транспортом с использованием технических средств», — отметили в ГТК.

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