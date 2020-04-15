Глава БПЦ Митрополит Павел прокомментировал сообщение о мироточении иконы в Докшицах

Настоятель храма убрал замироточившую икону в алтарь, а прихожан призвал молиться дома, пока не закончится пандемия коронавируса.

Православная церковь крайне осторожно относится к сообщениям о мироточении икон, так прокомментировал сообщение СМИ о том, что в Докшицах замироточила икона Святого Луки Крымского, глава БПЦ митрополит Павел.

Информацию о том, что на Вербное воскресенье в Свято-Покровской церкви в Докшицах замироточила икона Святителя Луки Крымского, сообщило местное издание «Родные вытокi» со ссылкой на настоятеля этого храма.

«Мы к подобным явлениям очень осторожно относимся. Существует практика освидетельствования этого явления. Если где-то такое произошло, через какое-то время мы направляем комиссию, а потом выносим решение. Но так быстро, скоропалительно не принимаем решений», – так прокомментировал журналистам сообщение о мироточении иконы митрополит Минский и Заславский Павел.

При этом он рассказал, что ему известны случаи, когда якобы замироточил образ, а на самом деле «бабушка протирала икону, случайно толкнула лампадку, и масло пролилось«.

Как сообщил настоятель храма протоиерей Георгий Мелешко, икона святого Луки в Докшицах замироточила во время пандемии коронавируса, пишет Sputnik.

«Икона Святителя не только заплакала «росой», она посветлела, засияла каким-то внутренним светом. Это хороший знак, который обещает перемены к лучшему. Благодать Божья посылается свыше. Мы будем верить, что она поможет вылечить больных от сегодняшней эпидемии, защитит наш город от опасности», – цитирует настоятеля храма издание.

По словам священника, икону Святого Луки перенесли в алтарь, она скрыта от глаз верующих, «потому что ей нужен покой«.

Мироточение — явление в христианстве, связанное с появлением маслянистой влаги, так называемого миро, на иконах и мощах святых. Некоторые верующие воспринимают это явление как чудо.

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