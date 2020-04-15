В связи с массовым выпуском средств защиты предприятия легпрома Витебской области ищут новых работников

Отечественный легпром начал массово осваивать выпуск средств защиты для медиков, а также населения.

Не только государственные, но и частные предприятия белорусской легкой промышленности стали массово перепрофилироваться под пошив защитных костюмов, масок, шапочек и перчаток. Не осталась в стороне и Витебская область. Так, на Витебском меховом комбинате один из цехов полностью переведен на выпуск масок, подключаются к этому процессу и специалисты сырейно-красильного производства.

Понимая всю сложность ситуации с распространением коронавирусной инфекции, на таких предприятиях Оршанский льнокомбинат, ОАО «Знамя индустриализации» и других готовы трудоустроить людей для помощи в пошиве защитных изделий.

Как рассказал генеральный директор ОАО «Знамя индустриализации» Андрей Шамшура, фабрика может предоставить работу 45 иногородним (таково количество имеющихся свободных мест в общежитии предприятия), либо трудоустроить около 100 человек, не нуждающихся в жилье. Соответствующие заявки уже поданы в центр занятости, пишет издание «Витьбичи».

– Если человек не имеет специального образования и необходимого опыта, но хочет работать и может быть полезным в таком важном деле, как пошив защитных средств, мы готовы обучить каждого, кто откликнется на эти вакансии, за ними будут закреплены опытные специалисты, – отмечает Андрей Владимирович.

Конечно, к пошиву только что запущенных в производство на «ЗИ» защитных костюмов для медиков новичков сразу никто не допустит, но новые руки позволили бы предприятию увеличить выпуск медицинских марлевых масок на 10 тысяч штук в сутки, на данный момент здесь выпускают свыше 50 тысяч штук этих изделий.

«Хочу узнать, есть у меня что-то или нет». Как Витебск стоит в очереди на мазки на коронавирус

Как заражались медицинские работники рассказал глава Витебского облздрава

В теплицах в Витебской области начали выращивать бананы

У уроженца Глубокого в Витебске обнаружили коронавирус

Трамвайные пути на Полоцком путепроводе в Витебске планируют смонтировать к июлю

В Беларуси стали шить защитные маски из бюстгальтеров — фото