В витебских «Табакерках» стали продавать талоны на транспорт

В Витебске вместе в «Табакерках» стали продавать билеты на проезд в городском общественном транспорте.



Напомним, талоны, которыми можно оплачивать поездки в трамваях и троллейбусах, в Витебске ввели с 1 апреля. Для этого в городской электротранспорт вернули старые добрые компостеры. Пока талончики считаются дополнительной формой оплаты проезда. В транспорте работают кондукторы, сообщают «ННВ».

Ранее талончики реализовывали в киосках сети «Белсоюзпечать». Теперь проездные документы появились и в «Табакерках», которые встроены в значительную часть павильонов остановочных пунктов. Здесь талончики стоят те же 60 копеек.



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