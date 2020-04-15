Октябрьским РОВД Витебска разыскивается мужчина, который ушёл из дома

Октябрьским РОВД Витебска разыскивается Дягилев Виктор Анатольевич (фото 2007 года), который 31 марта 2020 года ушёл из дома и до настоящего момента не вернулся.

Октябрьским РОВД Витебска разыскивается мужчина, который ушёл из дома

При себе имел паспорт на своё имя, ключи от квартиры, мобильный телефон, однако на связь не выходит.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 180 см., худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза светлые.

Был одет на момент исчезновения: куртка чёрного цвета, джинсы синие, чёрные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите в Октябрьский РОВД по телефонам: 8(0212)33-94-39 (ОДС), 8(0212)339360, моб. +375(29)511-22-07, +375(44)717-31-33.

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