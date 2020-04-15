Октябрьским РОВД Витебска разыскивается мужчина, который ушёл из дома

Октябрьским РОВД Витебска разыскивается Дягилев Виктор Анатольевич (фото 2007 года), который 31 марта 2020 года ушёл из дома и до настоящего момента не вернулся.

При себе имел паспорт на своё имя, ключи от квартиры, мобильный телефон, однако на связь не выходит.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 180 см., худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, глаза светлые.

Был одет на момент исчезновения: куртка чёрного цвета, джинсы синие, чёрные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите в Октябрьский РОВД по телефонам: 8(0212)33-94-39 (ОДС), 8(0212)339360, моб. +375(29)511-22-07, +375(44)717-31-33.

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