В витебском микрорайоне «Медцентр» высадили более 100 молодых деревьев

В витебском микрорайоне «Медцентр» работники областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках глобальной акции «Обустроим малую родину» высадили более 100 молодых деревьев.

— Место выбрано не случайно, ведь «Медцентр» — один из новых микрорайонов Витебска, здесь проживают молодые семьи с детьми и здесь необходимо озеленение, — сообщил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов.

Акция «Обустроим малую родину» в этом году акция посвящена 75-летию Великой Победы, сообщает издание «Витьбичи».

В городах Витебской области в течение трех недель высажены более 6500 деревьев и 2500 кустарников, всего планируется посадить 30 тысяч берез, кленов и лип.

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