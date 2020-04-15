У уроженца Глубокого в Витебске обнаружили коронавирус

В Глубокском районе выявлен случай заражения коронавирусом. Обнаружен COVID-19 у витебского студента, уроженца Глубокого.

Из Витебска в Глубокое студента привезли как пациента, имеющего контакт второго уровня. На самоизоляции он пробыл четыре дня. На четвёртый день у пациента начался сухой кашель и поднялась температура, поэтому его поместили в отдельный бокс инфекционного отделения Глубокской центральной районной больницы.

У витебского студента взяли тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат.

Пока шло лабораторное исследование теста, пациент получал соответствующее лечение и на данный момент чувствует себя прекрасно – признаков острого респираторного заболевания нет, пишет «Веснік Глыбоччыны». Сегодня у него взят повторный тест на COVID-19. Результаты пока неизвестны.

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