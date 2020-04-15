Как в Витебской области продолжают борьбу с COVID-19? Итоги заседания областного штаба

Мобилизоваться во всех сферах – такую установку дал председатель облисполкома Николай Шерстнёв на сегодняшнем заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий рассказал, что за предыдущие сутки заболеваемость острыми респираторными инфекциями на Витебщине снизилась на 16,8%, пишут «Витебские вести».

Среди заболевших 79% – взрослые и 21% – дети. Общие цифры не отличаются от данных прошлого года, и нарастание их в весенние месяцы – ожидаемая ситуация.

– На сегодняшний день мы госпитализируем всех людей с пневмонией. Если в прежние годы некоторые лечились и на дому, то сегодня под усиленным контролем находится каждый случай заболевания пневмонией. Число тяжелых пациентов не увеличивается, – отметил Михаил Вишневецкий.

Николай Шерстнёв, прежде чем перейти к анализу ситуации, складывающейся в области, проинформировал штаб о положении в мире. Многие государства, в том числе и наши западные соседи, столкнулись с большими проблемами. Это и нехватка дезсредств, и безработица, и нарастающий психоз, и рост преступности. Чтобы не допустить такого в нашей стране, подчеркнул глава области, необходимо четко определить, кого поддержать финансово, продуктами и т. д.

– Только планомерно, организованно мы сможем защитить и людей, и промышленность, и сельское хозяйство, и страну, – отметил Николай Николаевич.

Регион быстро перестроился на выпуск необходимых средств защиты.

Мы сами шьем маски и делаем для них резинку, производим защитные щитки, тесты. Наладили производство дезинфицирующих средств и антисептиков, которые в три раза дешевле, чем импортные. Сегодня маски можно купить не только в аптеках, но в магазинах торговых сетей.

Председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина доложила, что большинство предприятий Витебщины работают. Единичные по техническим причинам ушли в краткосрочные отпуска. На четырехдневку перешел «Белвест», но не сокращая объемов производства.

Закрылись некоторые предприятия общепита, а также туристического и игорного бизнеса, в социальной защите нуждаются люди, торгующие на рынках.

– При том, что в последнее месяцы «Нафтан» снизил объемы переработки нефти, нам удалось стабилизировать ситуацию в других сферах, прибавить в легкой, пищевой промышленности, в машиностроении, – отметила Анжелика Никитина.

Глава комитета экономики также обратила внимание, что строительно-монтажные работы составили 126,7%, улучшилась ситуация в розничной и оптовой торговле.

Без перебоев работает пищевая промышленность. Проблемы возникают у тех, кто завязан на импортное сырье.

Но в целом ситуация стабильная. Положительная динамика по всем показателям, по убеждению Анжелики Александровны, должна сохраниться.

Начальник управления ветеринарии областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Бобоед рассказал, что в распоряжении ветслужбы находится в рабочем состоянии 231 установка для проведения дезинфекционных работ.

Их можно применять, и такие примеры уже есть, в местах общего пользования. В частности, в Россонах и Лиозно обрабатывали автовокзалы, стоянки и т. д. В сельхозорганизациях применяются средства для обработки рук.

В борьбу с COVID-19 свою лепту вносят частные и государственные организации, неравнодушные люди.

Как отметил на заседании штаба председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин, на сегодняшний день оказана различная поддержка больницам, поликлиникам города на сумму около 350 тыс. рублей.

Это и средства защиты, и горячее питание, и деньги на благотворительный счет для помощи медицинским работникам.

В Витебске продолжается обработка дезсредствами подъездов, улиц, остановок общественного транспорта, подземных переходов.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, на 14 апреля в Витебской области 848 человек заражено СОVID-19. По оперативным данным на 15 апреля, в республике проведено 76198 тестов, инфицировано 3728 человек, 68 нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 36 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.

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