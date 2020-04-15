Областная психиатрическая клиника перепрофилирована для приема пациентов с пневмонией?

Несколько филиалов Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии, расположенного в селе Витьба под Витебском, были перепрофилированы для лечения пациентов с пневмонией. Об этом «Витебской Весне» сообщил источник на условиях анонимности.

«Два психиатрических отделения были переоборудованы для приема пациентов с пневмонией. Всего 120 кроватей », — сказал мужчина.

Заместитель главного врача центра Игорь Свиркунов отказался подтвердить эту информацию по телефону, сообщается на сайте «Витебская Весны».

По данным официального сайта областного клинического центра психиатрии и наркологии, его вместимость составляет 520 коек.

15 апреля на заседании областного штаба по борьбе с распространением COVID-19 начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома Михаил Вишнявецкий назвал ситуацию с количеством коек в медицинских учреждениях спокойной.

«Заболеваемость находится под полным контролем» , — заверил Вишнивецкий.

По данным Министерства здравоохранения, 15 апреля в Беларуси было зарегистрировано 3728 человек с коронавирусом. 68 человек нуждаются в поддержке вентилятора. 36 пациентов умерли.

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