«Траектория похожа на немецкую». Как в Беларуси развивается эпидемия коронавируса

В конце марта в Беларуси начался экспоненциальный рост числа зараженных коронавирусом. Журналисты tut.by проанализировали, как развивается эпидемия в нашей стране по сравнению с соседями и некоторыми государствами Европы, и показали это на графиках.



Сравниваем количество зараженных на миллион в Беларуси, соседних странах и Западной Европе

К 15 апреля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси выросло до 3728. Конечно, в мире много стран, где число заболевших коронавирусной инфекцией гораздо выше, в том числе у некоторых наших соседей. Так, в Польше больше 7 тысяч случаев, а в России почти 25 тысяч. Однако здесь следует учитывать и другие факторы, например большую численность населения или же то, что вспышка в другой стране длится дольше. Поэтому абсолютные величины не дают объективную картину развития ситуации в Беларуси.

Чтобы привести все к общему знаменателю, в нашем материале мы сравнивали количество зараженных на миллион, а за отправную точку выбрали уровень, когда их число перевалило за десять на миллион.

Так, в Беларуси это произошло 30 марта, когда в стране было зафиксировано 152 случая заражения COVID-19, или 16 на миллион. В Литве, к примеру, такой уровень достигли на 11 дней раньше, 19 марта: тогда у них зарегистрировали 36 зараженных, или 13 на миллион.

Как видно на графике ниже, в Беларуси темп роста зараженных на миллион растет быстрее, чем у соседей. В Литве и Латвии показатель пока выше, но судя по форме нашей кривой, мы их скоро опередим.



На следующем графике изображено количество новых случаев на миллион за каждый день. Чтобы сгладить резкие перепады, мы использовали не абсолютные значения, а скользящую среднюю за семь дней — это среднее значение в рассматриваемую дату и шесть дней до того.

На графике ниже вы можете заметить, что темп выявления новых заразившихся у нас выше, чем у соседей. А вот Литва и Латвия, судя по всему, уже перевалили за пик своих вспышек.



Если сравнить нас с некоторыми странами Западной Европы, видно, что траектория распространения эпидемии в Беларуси сейчас напоминает немецкую.



Но это не значит, что она будет повторять ее и дальше. Ведь на темп выявления инфицированных влияет множество факторов: предпринимаемые меры и меры, которые будут приняты в будущем; структура населения, количество проводимых тестов и многое другое, о чем мы пока не знаем.

Сколько тестов на миллион человек сделали в Беларуси и в других странах

Количество обнаруженных случаев зависит от числа проведенных тестов. В Беларуси на 15 апреля сделали больше 76 тысяч тестов на коронавирус, или 8 тысяч на миллион человек. Это средний показатель. Среди 40 стран Европы с населением больше миллиона человек мы на 20-м месте, а среди всех стран мира с населением выше миллиона мы 36-е.

Отношение числа проведенных тестов к количеству выявленных зараженных (на миллион)

Сравнение проводилось среди стран Европы с населением больше миллиона человек. Площадь кругов — население стран

В Испании и Италии системы здравоохранения сильно перегружены, и потому тесты чаще берут у пациентов с выраженными симптомами — отсюда высокое отношение выявленных случаев к проведенным тестам.

У наших соседей, Литвы и Латвии, количество тестов на миллион в два раза больше, чем у нас, а зарегистрированных случаев примерно столько же, из чего можно судить, что тамошняя эпидемиологическая ситуация несколько лучше нашей.

Очень мало тестов на миллион провели в Украине — меньше всех в Европе. Вероятно, случаев заражения там гораздо больше, чем выявили.



Отношение количества тестов к выявленным зараженным (на миллион)

Какие показатели смертности в странах Европы

На данный момент смертность среди выявленных зараженных в рассматриваемых странах выглядит так:

Смертность увеличивается с развитием вспышки. В Испании и Италии она перевалила за 10% — там очень много зараженных и тестируют в основном тяжелых. В Германии смертность пока на уровне 2,5%, но она растет, и количество тестов в этой стране начинает отставать от роста инфицированных.



Конечно, мы не вирусологи и не эпидемиологи, чтобы давать точный прогноз на будущее. Однако если предположить, что динамика выявленных случаев и дальше будет напоминать немецкую, а смертность составит, как и в Германии, 2,5%, то через три недели при таком сценарии в Беларуси может быть около 15 тысяч зараженных и около 370 умерших.



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