«Траектория похожа на немецкую». Как в Беларуси развивается эпидемия коронавируса

В конце марта в Беларуси начался экспоненциальный рост числа зараженных коронавирусом. Журналисты tut.by проанализировали, как развивается эпидемия в нашей стране по сравнению с соседями и некоторыми государствами Европы, и показали это на графиках.

Сравниваем количество зараженных на миллион в Беларуси, соседних странах и Западной Европе

К 15 апреля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Беларуси выросло до 3728. Конечно, в мире много стран, где число заболевших коронавирусной инфекцией гораздо выше, в том числе у некоторых наших соседей. Так, в Польше больше 7 тысяч случаев, а в России почти 25 тысяч. Однако здесь следует учитывать и другие факторы, например большую численность населения или же то, что вспышка в другой стране длится дольше. Поэтому абсолютные величины не дают объективную картину развития ситуации в Беларуси.

Чтобы привести все к общему знаменателю, в нашем материале мы сравнивали количество зараженных на миллион, а за отправную точку выбрали уровень, когда их число перевалило за десять на миллион.

Так, в Беларуси это произошло 30 марта, когда в стране было зафиксировано 152 случая заражения COVID-19, или 16 на миллион. В Литве, к примеру, такой уровень достигли на 11 дней раньше, 19 марта: тогда у них зарегистрировали 36 зараженных, или 13 на миллион.

Как видно на графике ниже, в Беларуси темп роста зараженных на миллион растет быстрее, чем у соседей. В Литве и Латвии показатель пока выше, но судя по форме нашей кривой, мы их скоро опередим.

«Траектория похожа на немецкую». Как в Беларуси развивается эпидемия коронавируса

Инфографика tut.by

На следующем графике изображено количество новых случаев на миллион за каждый день. Чтобы сгладить резкие перепады, мы использовали не абсолютные значения, а скользящую среднюю за семь дней — это среднее значение в рассматриваемую дату и шесть дней до того.

На графике ниже вы можете заметить, что темп выявления новых заразившихся у нас выше, чем у соседей. А вот Литва и Латвия, судя по всему, уже перевалили за пик своих вспышек.

«Траектория похожа на немецкую». Как в Беларуси развивается эпидемия коронавируса

Инфографика tut.by

Если сравнить нас с некоторыми странами Западной Европы, видно, что траектория распространения эпидемии в Беларуси сейчас напоминает немецкую.

«Траектория похожа на немецкую». Как в Беларуси развивается эпидемия коронавируса

Инфографика tut.by

Но это не значит, что она будет повторять ее и дальше. Ведь на темп выявления инфицированных влияет множество факторов: предпринимаемые меры и меры, которые будут приняты в будущем; структура населения, количество проводимых тестов и многое другое, о чем мы пока не знаем.

Сколько тестов на миллион человек сделали в Беларуси и в других странах

Количество обнаруженных случаев зависит от числа проведенных тестов. В Беларуси на 15 апреля сделали больше 76 тысяч тестов на коронавирус, или 8 тысяч на миллион человек. Это средний показатель. Среди 40 стран Европы с населением больше миллиона человек мы на 20-м месте, а среди всех стран мира с населением выше миллиона мы 36-е.

Отношение числа проведенных тестов к количеству выявленных зараженных (на миллион)

Сравнение проводилось среди стран Европы с населением больше миллиона человек. Площадь кругов — население стран

«Траектория похожа на немецкую». Как в Беларуси развивается эпидемия коронавируса

Инфографика tut.by

В Испании и Италии системы здравоохранения сильно перегружены, и потому тесты чаще берут у пациентов с выраженными симптомами — отсюда высокое отношение выявленных случаев к проведенным тестам.

У наших соседей, Литвы и Латвии, количество тестов на миллион в два раза больше, чем у нас, а зарегистрированных случаев примерно столько же, из чего можно судить, что тамошняя эпидемиологическая ситуация несколько лучше нашей.

Очень мало тестов на миллион провели в Украине — меньше всех в Европе. Вероятно, случаев заражения там гораздо больше, чем выявили.

Отношение количества тестов к выявленным зараженным (на миллион)

«Траектория похожа на немецкую». Как в Беларуси развивается эпидемия коронавируса

Инфографика tut.by

Какие показатели смертности в странах Европы

На данный момент смертность среди выявленных зараженных в рассматриваемых странах выглядит так:

«Траектория похожа на немецкую». Как в Беларуси развивается эпидемия коронавируса

Смертность увеличивается с развитием вспышки. В Испании и Италии она перевалила за 10% — там очень много зараженных и тестируют в основном тяжелых. В Германии смертность пока на уровне 2,5%, но она растет, и количество тестов в этой стране начинает отставать от роста инфицированных.

«Траектория похожа на немецкую». Как в Беларуси развивается эпидемия коронавируса

Конечно, мы не вирусологи и не эпидемиологи, чтобы давать точный прогноз на будущее. Однако если предположить, что динамика выявленных случаев и дальше будет напоминать немецкую, а смертность составит, как и в Германии, 2,5%, то через три недели при таком сценарии в Беларуси может быть около 15 тысяч зараженных и около 370 умерших.

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