Богушевский спиртзавод начал выпуск антисептиков

На Богушевском спиртзаводе ОАО «Витебский ликеро-водочный завод» в начале этого года смонтировали линию по розливу технических жидкостей – стеклоомывателя и денатурированного спирта. Об этом сообщает ТРК «Витебск».

Подробности в материале телерадиокомпании.

Но пока готовили необходимую документацию для получения сертификата, в сложившейся ситуации с распространением коронавируса потребовалось срочно переориентировать мощности на производство дезинфицирующего средства для обработки рук «АЛМАDEZ».

— Тэхнологи головного предприятия разработали рецептуру дезсредства, в ускоренном режиме проведена его сертификация. Инженерная служба внесла некоторые изменения в линию розлива. На днях она начала работать в тестовом режиме, — рассказал директор Богушевского спиртзавода Виктор Гречихо.

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