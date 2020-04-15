Коронавирус появился в Сененском районе

Новый коронавирус был обнаружен в Сенненском районе. По информации районного эпидемиологического центра, по состоянию на 7 апреля в районе зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Информация была опубликована 10 апреля в газете «Голос Сенненщины».

Сообщается, что пациенты госпитализированы, лица, контактировавшие с ними, изолированы для дальнейшего медицинского наблюдения. В очагах инфекции проведены мероприятия по дезинфекции.

Администрация Сенненской центральной районной больницы рекомендует людям пожилого возраста ограничить посещение поликлиники без острой необходимости. В настоящее время приостановлены все плановые медицинские осмотры. Стоматологическая помощь оказывается только при острой зубной боли.

Администрация больницы предлагает по всем вопросам звонить по телефонам: 4-16-46 (заместитель главного врача), 5-56-62 (старшая медсестра центральной районной поликлиники), 5-56-50 (регистратура), 5-00-41 (онкологический кабинет).

В соседней Орше 13 апреля уже было 15 случаев.

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