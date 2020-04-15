Белорусская армия тренируется к параду на аэродроме Липки

Минобороны продолжает подготовку к параду в честь 75-летия Победы в ВОВ. Механизированная колонна проводит тренировки на аэродроме Липки под Минском. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Тем временем на полигоне «Лосвидо» под Витебском идут масштабные учения.

Планируется, что в параде примет участие 18 парадных расчетов, в том числе танк Т-34. Всего будет показано 185 единиц военной техники. Колонна растянется на 2 километра.

На параде отдельный расчет будет представлен Госкомвоенпромом. Его сформируют новинки военной техники, созданные в Беларуси.

В составе механизированной колонны пройдут мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Среди них: танки – Т-72Б3; бронетранспортеры – БТР-80 и БТР-70МБ1; системы реактивного залпового огня «БелГрад» и «Полонез»; зенитный ракетный комплекс «Тор-М2»; автомобили «Богатырь» и «Дракон»; бронированные транспортные средства «Кайман» и уникальные, обладающие самыми передовыми и современными технологиями средства и комплексы войск связи Вооруженных Сил, произведенные на отечественных предприятиях.

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