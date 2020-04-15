На полигоне «Лосвидо» проходят масштабные учения



На полигоне Витебской бригады воздушно-десантных войск «Лосвидо» ежедневно проходят боевые стрельбы, пуски ракет, подрывные работы, вождение боевых машин и другие опасные для жизни и здоровья гражданских лиц мероприятия боевой подготовки войск.

Неразорвавшиеся во время учений или стрельб боеприпасы могут находиться в земле или в густой травяной растительности, не видны и представляют смертельную опасность.

В целях выполнения требований безопасности полигона по периметру обозначен указателями запрещающими проезд и проход на его территорию гражданским лицам.

К сожалению, не смотря на все принимаемые меры, не все жители местных населенных пунктов и граждане, приезжающие из других городов, осознают опасность пребывания на запрещенной территории, пишут «Витебские вести».

Во избежание несчастных случаев и жертв категорически запрещается: проезд и проход на территорию полигона; сбор металлического лома и особенно неразорвавшихся боеприпасов; сбор грибов, ягод; заготовка дров, валежника, сена; выпас скота; лов рыбы; разведение костров. Это смертельно опасно. В дни проведения боевых стрельб проезд, проход ограничен оцеплением полигона.

Напомним, что мене недели назад в здании учебного корпуса на полигоне «Лосвидо» создали госпиталь на 300 мест. В нём планировали размещать больных коронавирусом. Производилось ли размещение пациентов на полигоне, не сообщалось.

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