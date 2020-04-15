Пал травы привел к крупному пожару в Дубровенском районе

С началом пожароопасного периода, на территории Дубровенского района зафиксирован рост числа вызовов на различные загорания.

С начала года, пожарные подразделения Дубровенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям привлекались на 89 чрезвычайных ситуаций, взято на учёт с дальнейшим проведением проверок 5 пожаров в природных экосистемах: около д. Мордахи, д. Рыленки, д. Печенки, в аг. Осинтор, на территории которых произошло загорание травы и кустарников на общей площади более 4 га. Причиной возникновения загораний стали поджоги, которые совершили неустановленные люди, сообщает «Днепровская правда».

Так, в аг. Осинторф, около ул. Железнодорожной, произошло загорание травы и кустарника. Работниками районного отдела по чрезвычайным ситуациям практически удалось затушить огонь, но резкий порыв ветра послужил его разгоранию с новой силой и стремительному распространению. В результате была повреждена одна хозяйственная постройка и 6 уничтожено.

С целью предупреждения загораний в природных экосистемах, на территории Дубровенского района проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление несоблюдений требований пожарной безопасности, с проведением бесед об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности (поджог сухой травы либо непринятие мер по ликвидации палов влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин).

Дубровенский РОЧС напоминает, выжигание сухой растительности не только опасно для нас – людей, но также для зверей и пресмыкающихся, которые попавши в огненную ловушку, не могут выбраться самостоятельно и погибают. Тем самым нарушается баланс в природе, который мы со временем ощущаем на себе.

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