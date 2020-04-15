Более 76 тыс тестов на коронавирус проведено в Беларуси

В Беларуси на 15 апреля проведено 76198 тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе Минздрава, передает БелТА.

Для тестирования задействованы 24 лаборатории. Они открыты как в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах.

Зарегистрированы 3728 человек с наличием коронавирусной инфекции. В пресс-службе уточнили, что 68 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 36 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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В Беларуси 3728 человек с COVID-19, умерли 36 пациентов — Минздрав