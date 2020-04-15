«В данный момент каждый завидует чемпионату Беларуси». Футболист Алиев похвалил Лукашенко за смелость, не жалея слов...

Бывший футболист «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем отношении к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

«Сейчас чемпионат Беларуси — номер один в мире, двенадцать стран его транслируют. Вот кенту (Милевскому. — Sport24) 35 лет, а на него смотрит весь мир! Раньше я смотрел на него в Лиге чемпионов, а сейчас в чемпионате Беларуси. Рад за него. Ему нечего жаловаться. В данный момент каждый завидует чемпионату Беларуси, потому что люди тренируются и играют.

Батька все правильно сделал! Он правильные слова говорит. В стране есть работа, а те люди, что уезжают в Польшу… Правильно Лукашенко сказал, что нечего туда уезжать! У них же есть рабочие места. Его ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Видно, что это настоящий мужик», — сказал Алиев в беседе с журналистами Sport24 Владиславом Флегонтовым и Данилом Алешиным.