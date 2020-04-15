Заболевание коронавирусом подтверждено в Верхнедвинском районе

Подтверждён случай заболевания COVID-19 в Верхнедвинском районе. Больной госпитализирован, состояние здоровья медиками расценивается как удовлетворительное. Установлены и отслеживаются контакты 1 и 2 уровней. Об этом сообщили на заседании штаба по предотвращению завоза, распространения случаев и защите населения от инфекции, вызванной коронавирусом.

Принято решение усилить контроль в трудовых коллективах за соблюдением мер профилактики, дезинфекции и индивидуальной защиты работников.

Обращаясь к жителям Верхнедвинского района, председатель районного исполнительного комитета Василий Николаевич Шилов напомнил о строгом соблюдении правил личной гигиены и респираторного этикета, обязательном ношении масок в общественных местах, социальном дистанцировании, обработке рук дезсредствами, которые установлены во всех обслуживающих и торговых предприятиях.

Пожилым людям настоятельно рекомендовано находиться на самоизоляции дома. Заявки на доставку необходимых продуктов питания, лекарственных средств выполняют сотрудники Территориального центра социальной защиты населения.

Рекомендовано по возможности ограничить командировки сотрудников за пределы района. Жителям также следует воздержаться от дальних поездок, походов в гости и личных контактов с родственниками.

Жителей призывают к благоразумию и ответственности. Гражданам, находящимся в режиме самоизоляции не стоит подвергать риску себя и своих близких. На самоизоляции должны находиться водители международных перевозок, студенты ВУЗов и колледжей, пишет «Дзвінская праўда». Контроль за соблюдением режима самоизоляции, состоянием здоровья осуществляют работники районного Центра гигиены и эпидемиологии, РОВД, медицинских учреждений.

К нарушителям режима будут применяться меры административного воздействия. Однако в этих случаях важнее и эффективнее всего личная ответственность, строгое следование правилам самоизоляции — именно такой подход поможет ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Водители, работающие на транзитных перевозках, их семьи, должны с пониманием и всей ответственностью отнестись к сложившейся сложной ситуации и строго поддерживать принятый порядок.

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