Артем Милевский: «Вроде должны были перенести наш матч с «Витебском», но не перенесли. Страшновато»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский выразил опасения насчет предстоящего матча 5-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска», который намечен на субботу, 18 апреля.

— У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом, — сказал во время прямого эфира в Instagram с Александром Алиевым Милевский. — Вроде должны были перенести игру, но в итоге не перенесли. Страшновато.

Ранее матч 3-го тура чемпионата Белоруссии «Витебск» — «Смолевичи» (1:0) был перенесен в Борисов, при этом номинальными хозяевами выступали «Смолевичи», пишет Sport-express. В СМИ появлялась информация о том, что в Беларуси зарегистрирован 3281 случай коронавируса. Витебск является вторым после столицы по уровню заражения COVID-19.

Споры на счет того продолжать ли чемпионат не утихают.

Один из матчей чемпионата был перенесен из Витебска. По словам министра здравоохранения реальная причина — коронавирус.

«В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка наиболее напряженная, эти соревнования не проводятся. Даже тот матч по футболу, который должен был пройти в Витебске, был перенесен в другие регионы. То есть на данном этапе мы проводим меры, направленные на недопущение распространения инфекции в момент проведения данных соревнований», — поведал Владимир Караник.

Заочно ему ответил председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов.

«Это вообще не Караника дело — озвучивать такие моменты. Там действительно выпал снег. Играть было невозможно», — сказал Базанов.

Ранее приостановить чемпионат Беларуси по футболу призвала Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов.

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