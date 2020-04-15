Жители Докшиц о коронавирусе: «Не было бы чего бояться, не сидели б дома»

Улицы райцентра в Витебской области, где много больных пневмонией, опустели. На них сейчас считанные люди, в масках и не очень приветливые.
Тихий город Докшицы с населением 7000 человек уже несколько дней в топе новостей: пишут об огромном количестве больных пневмонией, о разгуле коронавируса, который официально никто не подтверждает. В конце марта я была там, заходила в магазины в маске, чувствуя на себе любопытные взгляды. А одна продавщица и вовсе сказала, что впервые видит в Докшицах человека в маске. Прошло чуть больше двух недель — и город кардинально изменился. Теперь все продавцы в магазинах в масках, но покупателей практически нет, как и прохожих на улицах. В солнечное воскресенье, когда католики праздновали Пасху, а православные — Вербное, улицы города были пусты. В начале недели ситуация не слишком изменилась, пишет kp.by.
— Какие у вас дисциплинированные люди — по улицам никто не ходит, — пытаюсь я разговорить провизора в аптеке, заглянув за таблетками от головной боли.
— Если б вы столкнулись с такой ситуацией, вы бы тоже не ходили, — резко отвечает женщина.
— Все так серьезно?
— Я не знаю. Только по слухам. Но не было бы чего бояться, не сидели по домам. Наверное, серьезно, раз люди умирают. Но я уже знаю троих человек…
— От коронавируса умерли?! Или от пневмонии?
— Я не знаю. Я не доктор.
Кстати, в Докшицах в аптеке я нашла дефицитный парацетамол. Продают его, как и предписано новыми нормами Минздрава, не больше 40 таблеток в одни руки.
Вокруг больницы пусто: ни посетителей, ни машин, ни охраны. До этого я слышала, что мужчина, открывавший шлагбаум машинам «скорой», слег с пневмонией. Дверь приемного отделения приоткрыта. И здесь пустые кабинеты и коридоры. Вспомнила надпись на дверях больничной аптеки — «Уважаемые сотрудники больницы! Посещение аптеки в защитных костюмах СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!». Моя медицинская маска с клапаном и перчатки показались так себе защитой в таком месте…
Прокатившись по городу, я так и не встретила никого, кто мог бы стать мне собеседником и рассказать, так ли страшно сейчас жить в Докшицах. От пустых улиц даже как-то не по себе. Притормозила возле костела, заметив на территории мужчину с ребенком.
— Люди были утром на службе?
— Мало совсем. Говорят, если костел на карантин посадят, будут имшу справлять без людей.
— А кто сейчас ксендз в Докшицах?
— Виталий Бонадренок.
— Тот, что заболел?
— Да. Но его выписали уже. Он дома сейчас.
— У него коронавирус был?
— Знаете, тут большинство людей, которые лежат с пневмониями, думают, что это коронавирус, только не всем анализы делают. Кто-то переболеет и без пневмонии, на ногах. А анализы даже в Европе не всем делают, они дорогие. Вот у нас католиков начали обвинять, что они из Италии инфекцию привезли. А то, что наши чиновники ездили в Витебск и потом в больницу попали? Месяц назад это было. Так что не надо наговаривать ни на кого, кто куда ездил.
…По дороге на Минск я проехала еще и возле больницы в Бегомле — там инфекционное отделение Докшицкой больницы. Если бы не свет в окнах, можно было подумать, что в здании никого нет. Больница без движения и звуков вокруг выглядит жутковато.
— У вас больница неплохая. Лежит там кто сейчас? — это я уже спрашиваю у работников заправки. В Бегомле, как и в Докшицах, улицы безлюдные.
— Полная больница, — грустно говорит девушка в защитной медицинской маске.
— А у вас здесь народу немного. Обычно вся стоянка забита…
— Боятся. Дома сидят.
— А вы не боитесь?
— Боимся. А кто нас спрашивает?
И напоследок кое-что о человеческом эгоизме. В туалете на заправке есть мыло и густой антисептик — впитывается, но не сразу. Спрашиваю, что за состав такой.
— Скажите спасибо, что не вода, — смеется один из работников. — У нас их воруют постоянно. Там камер нет. Антисептик сольют, нальют туда воды и уходят. Не первый раз такое…
Тесты на COVID-19
— Тесты на наличие COVID-19 в Докшицах делали 150 раз, — рассказала заведующая районной поликлиники Валентина Вешторт в интервью районной газете «Родныя вытокі” в начале апреля. — И положительные результаты можно пересчитать по пальцам. Что касается больных пневмонией, то, по состоянию на 7 апреля, зафиксировано 85 случаев.
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