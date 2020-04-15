В Витебске подростки ограбили пенсионерку

В Витебске двое подростков ограбили пожилую женщину на улице. Об этом сообщает пресс-служба Управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Событие произошло в пятницу вечером возле одного из магазинов города. Пенсионерка рассчиталась за покупки и направилась к себе домой.

Вслед за ней из магазина вышли двое парней, догнали женщину и начали вырывать у нее из рук сумку.

Налетев внезапно, парни рывком попытались вырвать сумку из ее рук. Это не сразу удалось, потерпевшая крепко держала свое имущество, – сообщили в УВД.

В итоге у сумки оторвались ручки, парни схватили ее и сбежали.

Как оказалось, в кошельке было всего 10 рублей.

Мобильник остался у пенсионерки, она немедленно вызвала милицию. Грабителей нашли благодаря видео с камер наблюдения, которые работали в магазине.

Злоумышленниками оказались подростки 15 и 16 лет. Старший уже попадал в поле зрения милиции в связи с хулиганством и мелкими хищениями.

Теперь подростки являются фигурантами уголовного дела по статье «Грабеж».

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