В Витебске осужден мужчина, пытавший жену горячим утюгом

Суд Первомайского района Витебска вынес приговор местному жителю, который избил жену и нанес ей повреждения горячим утюгом. Он признан виновным, сообщает сайт Верховного суда.

Мужчина, будучи пьяным, 30 ноября 2019 года дома устроил скандал на почве ревности. На кухне он избил ее руками и ногами, затем нагрел утюг и не меньше трех раз прикладывал его к обнаженным частям тела супруги и удерживал. Лишь спустя пару дней повреждения заметила пришедшая мать женщины. Она забрала ее к себе и вызвала милицию.

Подсудимый был признан виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, совершенном способом, носящим характер мучения или истязания (ч. 2 ст. 149 УК). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Наличие на иждивении троих малолетних детей было признано смягчающим обстоятельством.

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